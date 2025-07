PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: PKW gestohlen+++Auseinandersetzung in Elz+++Autofahrer prallt gegen Mauer

Limburg (ots)

1. PKW gestohlen,

Bad Camberg, Uhlandstraße, Freitag, 04.07.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 05.07.2025, 09:15 Uhr

(cw)Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben Autodiebe einen PKW in Bad Camberg gestohlen.

Am Samstag, gegen 09:15 Uhr, musste ein Mann aus der Uhlandstraße feststellen, dass Unbekannte in der Nacht seinen braunen Opel Astra gestohlen hatten. Dieser war am Abend zuvor gegen 18:00 Uhr abgestellt worden. An dem Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen "LM - IG 91" angebracht.

Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Auseinandersetzung in Elz,

Elz, Mühlstraße, Sonntag, 07.07.2025, 20:15 Uhr

(cw)Am Sonntagabend ereignete sich gegen 20:15 Uhr in der Mühlstraße in Elz eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei 32-jährigen Männern.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es in einer Freizeitanlage zwischen den Männern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf schlug einer der Männer dem anderen mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, lehnte jedoch eine ärztliche Versorgung vor Ort ab.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein möglicher antisemitischer Hintergrund eine Rolle gespielt haben. Der Angegriffene trug zum Zeitpunkt der Tat ein Schmuckstück, welches man mit einem jüdischen Symbol hätte verwechseln können. Ob dies ursächlich für die Tat war, ist derzeit Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu möglichen Äußerungen des Täters machen können, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Autofahrer prallt gegen Mauer,

Hadamar, Gymnasiumstraße, Montag, 07.07.2025, 02:40 Uhr

(cw) In der Nacht zu Montag kam es gegen 02:40 Uhr auf der Gymnasiumstraße in Hadamar zu einem Verkehrsunfall.

Ein 64-jähriger Mann verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Hyundai und prallte gegen die Mauer eines Kreisverkehrs. Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug erheblich beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Es musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein medizinisches Problem unfallursächlich gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell