PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schlägerei+++PKW-Reifen zerstochen+++Diebstahl aus Lagerraum+++Unfall unter Alkoholeinfluss

Limburg (ots)

1. Schlägerei,

Mengerskirchen, Hohe Straße, Donnerstag, 10.07.2025, 21:55 Uhr

(cw)Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Donnerstagabend in Mengerskirchen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Gegen 21:55 Uhr suchte nach ersten Erkenntnissen in der "Hohen Straße" ein Mann Streit mit einem weiteren Mann und einer Frau. Im Verlauf des Streits habe dieser die Frau beleidigt und bedroht und ihren männlichen Begleiter geschlagen. Auch der mutmaßliche Angreifer wurde verletzt. Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat sind nun Bestandteil der Ermittlungen. Gegen die beiden Männer wurden jeweils Strafverfahren eingeleitet.

2. PKW-Reifen zerstochen,

Limburg, In der Schwarzerde, Mittwoch, 09.07.2025, 01:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(cw)Beide Vorderreifen einer weißen Mercedes-Benz A-Klasse zerstach eine unbekannte Person am Mittwoch zwischen 01:00 Uhr und 12:00 Uhr in Limburg. Das Fahrzeug stand in dem Zeitraum geparkt vor der Hausnummer 4 in der Straße "In der Schwarzerde". Hinweise auf den oder die Täter ergaben sich bisher nicht.

Die Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Diebstahl aus Lagerraum,

Hünfelden, Neesbach, Langgasse, Dienstag, 08.07.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 10.07.2025, 11:45 Uhr

Diebe stahlen zwischen Dienstagnachmittag, 16:00 Uhr und Donnerstagmittag, 11:45 Uhr, aus einem Lagerraum in Hünfelden-Neesbach mehrere Gegenstände.

Nachdem die Täter eine Tür aufgehebelt hatten, betraten diese den Lagerraum eines Mehrfamilienhauses in der Langgasse und stahlen diverse Gegenstände, unter anderem auch einen Rollator und einen Gasgrill. Anschließend flohen sie mit der Beute in unbekannte Richtung.

Sollten Sie verdächtige Personen gesehen haben, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

4. Unfall unter Alkoholeinfluss,

Hadamar, Hauptstraße, Freitag, 11.07.2025, 06:54 Uhr

(cw)Am Freitagmorgen verlor gegen 06:55 Uhr ein Mann auf der Hauptstraße in Hadamar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum.

Der 50-Jährige war von Niederweyer aus kommend in Richtung Hadamar unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann wurde bei dem Unfall nach aktuellem Stand nicht verletzt, der PKW wurde jedoch erheblich beschädigt. Ein möglicher Grund für den Unfall könnte in der Alkoholisierung des Mannes liegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell