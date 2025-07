PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Fahrrad gestohlen+++Einbruch in Mehrfamilienhaus scheitert+++Telefonbetrüger erfolgreich+++Fahrzeug brennt aus

Limburg (ots)

1. Fahrrad gestohlen,

Limburg, Diezer Straße, Dienstag, 08.07.2025, 01:00 Uhr bis 04:00 Uhr

(cw)Am frühen Dienstagmorgen, zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr, waren Diebe in Limburg in ein Mehrfamilienhaus in der Diezer Straße gelangt und stahlen aus dem Treppenhaus ein weißes Mountainbike der Marke "Cube - Aim". Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Fahrrads nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus scheitert,

Limburg, Egenolfstraße, Montag, 07.07.2025, 16:00 Uhr bis Dienstag, 08.07.2025, 13:15 Uhr

(cw)Zwischen Montag, 16:00 Uhr und Dienstag, 13:15 Uhr, versuchten Einbrecher, in ein Mehrfamilienhaus in der Egenolfstraße in Limburg einzubrechen. Bei ihrem Versuch scheiterten diese aber bereits an der Eingangstür und mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Wer verdächtige Personen in der Nähe wahrgenommen hat, wird gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

3. Telefonbetrüger erfolgreich,

Limburg, Dienstag, 08.07.2025

(cw)Eine Frau aus Limburg saß bereits im Juni Telefonbetrügern auf. Erst in dieser Woche fiel ihr der Betrug auf und am gestrigen Dienstag zeigte die Limburgerin die Tat bei der Polizei an.

Am 12.06.2025 war die Frau von angeblichen Mitarbeitern einer Softwarefirma angerufen worden. Durch eine perfide Gesprächsführung verleiteten die psychologisch geschickt vorgehenden Täter die Frau, Überweisungen von mehreren tausend Euro für angebliche Dienstleistungen zu tätigen. Erst nach langer Zeit wurde die Frau misstrauisch und informierte die Polizei.

Leider kommt es immer wieder zu derartigen Fällen. Die Betrüger rufen unangekündigt an oder bringen Sie dazu, Telefonnummern zu wählen, die auf Ihrem Computer angezeigt werden und geben sich als Mitarbeiter eines großen Software-Unternehmens aus. Hiernach berichten sie von einem Hackerangriff, angeblichen Problemen mit dem Computer der Angerufenen oder einer neuen Lizenz, welche dringend benötigt werde.

Tatsächlich wollen die Anrufer nicht helfen, sondern an das Geld der Bürgerinnen und Bürger kommen oder sich Zugriff auf deren Rechner, speziell zum Online-Banking, verschaffen. Durch geschickte Anweisungen gelingt es den Tätern in vielen Fällen, ihre Opfer zur Eingabe einer TAN zu bewegen oder Geldüberweisungen zu veranlassen.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

4. Fahrzeug brennt aus,

Beselich, Obertiefenbach, Mittwoch, 09.07.2025, 00:10 Uhr

(cw)Kurz nach Mitternacht brannte bei Beselich-Obertiefenbach ein Fahrzeug aus.

Gegen 00:10 Uhr war der Fahrer eines Audis von Hadamar-Steinbach kommend in Richtung Oberweyer unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defekts anhalten musste. Anschließend bemerkte der Mann erste Flammen aus dem Motorraum aufsteigen, welche sich rasch ausbreiteten. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen muss von einem technischen Defekt ausgegangen werden.

