Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auffahrunfall auf Bergheimer Straße

Neuss (ots)

Am Mittwoch (30.04.), gegen 16:35 Uhr, kam es auf der Bergheimer Straße in Neuss zu einem Auffahrunfall bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 49-jähriger Neusser befuhr die Bergheimer Straße in Richtung Reuschenberg. Ein Pkw, welcher mit drei Personen aus Dormagen besetzt war und vor ihm fuhr, bremste verkehrsbedingt. In dem Fahrzeug saßen ein 28-jähriger Fahrzeugführer, eine 28-jährige Beifahrerin sowie ein 8-jähriges Mädchen. Nach ersten Erkenntnissen kam der 49-jährige Neusser nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, sodass er auf das Fahrzeug des 28-Jährigen auffuhr. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Dormageners in einen weiteren Pkw geschoben, welcher an einer Haltelinie der Ampel stand. Dieses Fahrzeug war mit einer 21-jährigen Fahrzeugführerin aus Neuss sowie einer 46-jährigen Neusserin besetzt. Alle sechs Personen wurden leicht verletzt. Der 28-jährige Dormagener sowie das 8-jährige Mädchen und die 46-jährige Neusserin wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug des 49-jährigen Neussers wurde abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell