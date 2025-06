Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 47-Jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs - dafür ohne Führerschein

Oberhausen (ots)

Am Dienstagmorgen (03.06.) bestreiften Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen das Umfeld am Westfield Centro, als ihnen auf der Straße "Alte Walz" ein Pkw auffiel, der ungewöhnlich langsam fuhr. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen auf der Brüsseler Straße reagierte der Fahrer nicht und setzte seine Fahrt in Richtung Konrad-Adenauer-Allee fort. Auch das Einschalten von Blaulicht und Martinshorn beeindruckte den Mann nicht - er fuhr weiterhin mit etwa 45 km/h weiter.

An der Werksgasthauskreuzung kam das Fahrzeug schließlich an einer roten Ampel zum Stehen. Zwei Streifenwagen blockierten daraufhin die Weiterfahrt und stoppten den Mann.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde schnell klar, warum der Fahrer die Anhaltesignale ignoriert hatte: Der 47-Jährige war stark alkoholisiert und stand zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem verfügte er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis.

Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Zur Verhinderung weiterer Fahrten wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den polizeibekannten Mann erwartet nun ein weiteres Strafverfahren.

