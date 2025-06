Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schwerverletzte nach Zusammenstoß auf Kreuzung in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am Sonntag (01.06.) kam es gegen 15:50 Uhr an der Kreuzung Dreilindenstraße/Teutoburger Straße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine 29-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhren beide Fahrzeuge - ein VW und ein Audi - parallel die Teutoburger Straße in Fahrtrichtung Bottrop. Als sie die Abfahrt der A 516 passierten, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß prallte der VW frontal gegen einen Straßenmast und kam dort zum Stillstand. Die 29-jährige Fahrerin verlor durch den Aufprall das Bewusstsein und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ihre beiden Beifahrer blieben ebenso unverletzt wie der Fahrer des Audi und dessen Beifahrerin.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Oberhausen unterstützte die Bergungsmaßnahmen.

