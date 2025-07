Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250702-3: Einbrecher entwendeten Schmuck und Bargeld - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Täter hebelten Türen auf und warfen Scheibe ein

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Dienstagmorgen (1. Juli) in ein Einfamilienhaus in Erftstadt eingebrochen sein sollen. Die zuständigen Ermittler suchen zur Aufklärung der Straftat weitere Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen haben sich die Täter am Dienstagmorgen zwischen 8.45 Uhr und 10.30 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Nähe der Fortunastraße verschafft. Durch das Einschlagen und Aufhebeln einer Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Wohnhaus. Laut der Geschädigten entwendeten sie Bargeld und Schmuck.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren am Tatort, befragten Zeugen und fertigten eine Strafanzeige. (win/hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell