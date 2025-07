POL-LM: +++Gefährliche Körperverletzung auf der Kirmes+++Unfall unter Alkoholeinfluss+++Unfallflucht+++Verkehrsunfall mit verletzter Person+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mit Teleskopschlagstock gegen Kopf geschlagen

Runkel-Dehrn, Am Leinpfad, Kirmesgelände

Sonntag, 13.07.25, 02:40 Uhr

(jk) Der 19-jährige Geschädigte aus dem Landkreis Limburg-Weilburg wurde von einem unbekannten Täter mit einem Teleskopschlagstock gegen den Kopf geschlagen. Um 02:40 Uhr befand sich der Geschädigte auf der Dehrner Kirmes seitlich des Dorfgemeinschaftshauses. Dort kam es zunächst zu einen verbalen Streit mit einem anderen Mann. Im weiteren Verlauf kam dann eine Gruppe von ca 10 Personen erneut auf den Geschädigten zu und schlugen unter anderem mit eine Teleskopschlagstock auf den Geschädigte ein. Die Täter sollen alle männlich und südländischer Herkunft sein. Alle Personen waren dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06431 9140-0 entgegen.

2. Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Weilburg, Auf der Platte

Samstag, 12.07.2025, 16:06 Uhr

(Sch) Am Samstagnachmittag kollidierte ein Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zunächst aus unerklärlichen Gründen mit einem Baum und einem anderen geparkten Pkw. Wie sich später herausstellte, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein 85-jährige parkte um 16:06 Uhr seinen Pkw rückwärts aus, um den Parkplatz zu verlassen. Zeugen vernahmen, dass der Fahrer das Gaspedal durchtrat und mit Schwung wieder in die Parklücke hineinfuhr. Hierbei stieß er über den Grünstreifen gegen einen Baum und in ein geparktes Fahrzeug. Die Polizisten stellten eine Alkoholisierung des Mannes fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Aufgrund von medizinischen Auffälligkeiten wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde schließlich auch die Blutentnahme durchgeführt. Neben dem Alkoholeinfluss könnte auch das medizinische Problem ursächlich für den Verkehrsunfall sein. Die Ermittlungen dauern an.

3. Unfall mit Personenschaden

Mengerskirchen - Dillhausen, Landstraße 3281 / Kreisstraße 452

Samstag, 12.07.2025, 12:30 Uhr

(Sch) Am Samstagmittag kollidierte ein Pkw auf der Landstraße 3281 bei Dillhausen mit der Leitplanke und drei Verkehrsschildern. Eine Person wurde leicht verletzt. Gegen 12:30 Uhr war ein 24-Jähriger in Richtung Dillhausen unterwegs. Er bemerkte eine Biene auf seinem Schoß und versuchte sie zu entfernen. Im Kurvenbereich kam der Mann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke und drei Verkehrsschildern. Er musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.500 Euro. Das Fahrzeug war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

4. Autofahrer flüchtet

Weilmünster - Laubuseschbach, Kreisstraße 439

Samstag, 12.07.2025, 20:11 Uhr

(Sch) Der Fahrer eines VW Caddy verursacht am Samstagabend einen Unfall und entfernt sich anschließend von der Unfallstelle. Gegen 20:11 Uhr fuhr ein 22- jähriger mit einem schwarzen Renault die Kreisstraße 439 von Laubuseschbach in Richtung Blessenbach. Kurz nach dem Ortsausgang von Laubuseschbach schnitt der Fahrer eines VW Caddy die Kurve, sodass der Renault in den angrenzenden Grünstreifen ausweichen musste und mit zwei Leitpfosten kollidierte. Der Fahrer des VW Caddy entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei in Weilburg ermittelt und bittet Zeugen der Tat, sich telefonisch unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 zu melden.

