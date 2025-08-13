PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Boden- und Bauschuttdeponie in Wülfte

Brilon (ots)

Im Zeitraum vom 11.08.2025 um 16:00 Uhr bis zum 12.08.2025 um 11:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Bürocontainer einer Boden- und Bauschuttdeponie in Wülfte ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt durch ein gesichertes Fenster. Der Büroraum wurde durchwühlt. Der oder die Täter entkamen mit geringer Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

