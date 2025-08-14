Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Fahrradfahrerin verletzt sich schwer
Schmallenberg (ots)
Auf dem Radweg an der Poststraße in Höhe der B 236 stürzte eine 30-jährige Schmallenbergerin. Die Frau befuhr am 13.08.2025 um 11:55 Uhr mit ihrem Fahrrad den abschüssigen Radweg von Schmallenberg in Richtung Fleckenberg. In einer engen Rechtskurve stürzte sie aus bislang unbekannter Ursache. Sie verletzte sich bei dem Sturz schwer. Der Rettungsdienst transportierte sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus.
