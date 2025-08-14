PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrerin verletzt sich schwer

Schmallenberg (ots)

Auf dem Radweg an der Poststraße in Höhe der B 236 stürzte eine 30-jährige Schmallenbergerin. Die Frau befuhr am 13.08.2025 um 11:55 Uhr mit ihrem Fahrrad den abschüssigen Radweg von Schmallenberg in Richtung Fleckenberg. In einer engen Rechtskurve stürzte sie aus bislang unbekannter Ursache. Sie verletzte sich bei dem Sturz schwer. Der Rettungsdienst transportierte sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

