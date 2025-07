POL-WAF: Telgte. Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - Das Auto einer 28-jährigen Frau aus Ahlen hat sich am Montag (07.07.2025, 13.00 Uhr) in Everswinkel überschlagen - die Frau wurde schwer verletzt. Die Autofahrerin war auf der L 811 Richtung Telgte unterwegs. Aus noch unklarer Ursache kam sie am Ende einer langen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, konnte das Auto jedoch zunächst wieder auf ihre Fahrbahn lenken. Hier überschlug sich der Pkw ...

