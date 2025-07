POL-WAF: Everswinkel. Auto überschlägt sich komplett

Warendorf (ots) - Ein schwarzer VW Tiguan ist am Montag (07.07.2025) auf einem Discounter Parkplatz an der Lange Straße in Oelde angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand zwischen 09.55 Uhr und 10.05 Uhr in der Parklücke. Vermutlich stieß ein Beteiligter mit einer Türe gegen den Pkw, beschädigte ihn an der Beifahrerseite und flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

