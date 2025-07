Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Brand in Seniorenwohnheim

Warendorf (ots)

Die Polizei ist am Dienstagmorgen (08.07.2025, 05.30 Uhr) zu einem Seniorenheim am Eichenweg in Telgte gerufen worden - hier sei Rauch in einer Wohnung zu sehen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine der Wohnungen in Vollbrand stand. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Zwei Rettungshubschrauber sind angefordert worden - dafür wurde die Bundesstraße voll gesperrt.

Eine 61-jährige Bewohnerin wurde lebensgefährlich verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Auch zwei weitere Personen erlitten Verletzungen und kamen in Krankenhäuser.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr so eingedämmt und gelöscht werden, dass das Feuer auf keine weitere Wohnung übergegriffen hat. Die anderen Wohnungen in der oberen Etage sind jedoch aktuell nicht bewohnbar. Bewohner aus den übrigen Etagen können im Laufe des Vormittags in ihre Wohnungen zurück. Die betroffene Wohnung ist beschlagnahmt, Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet.

