POL-WAF: Oelde. Jugendlicher beraubt - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Zu körperlichen Auseinandersetzungen ist es am Wochenende in Ahlen gekommen. Bereits am Freitag (04.07.2025, 20.20 Uhr) meldeten Zeugen eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten an der Straße Ostwall. Vor Ort und in der näheren Umgebung konnten mehrere Beteiligte durch Polizisten gestellt werden. Ein 18-jähriger Ahlener soll versucht haben einen 17-jährigen Ahlener mit einer Glasfalsche zu schlagen. ...

