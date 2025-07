Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Körperliche Auseinandersetzungen

Warendorf (ots)

Zu körperlichen Auseinandersetzungen ist es am Wochenende in Ahlen gekommen.

Bereits am Freitag (04.07.2025, 20.20 Uhr) meldeten Zeugen eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten an der Straße Ostwall.

Vor Ort und in der näheren Umgebung konnten mehrere Beteiligte durch Polizisten gestellt werden. Ein 18-jähriger Ahlener soll versucht haben einen 17-jährigen Ahlener mit einer Glasfalsche zu schlagen. Der 17-Jährige wiederum soll den 18-Jährigen zuvor angegriffen haben. Außerdem hätten weitere Beteiligte auf den 18-Jährigen eingetreten. Ein Messer konnte bei keinem der Beteiligten gefunden werden. Die Besatzung eines Rettungswagens brachten den 18-Jährigen leichtverletzt in ein Krankenhaus.

Im Rahmen des Stadtfestes kam es in Ahlen auf dem Marktplatz am Samstag (06.07.2025, 01.42 Uhr) zu einer Schlägerei, in deren Verlauf der 36-jährige Mitarbeiter (aus Ahlen) eines Sicherheitsdienstes mit einem Messer bedroht wurde. Zwei 42 und 37 Jahre alten Männer aus Ahlen waren zuvor in eine andere Auseinandersetzung verwickelt. Der Security-Mitarbeiter wurde hinzugerufen, um diese Auseinandersetzung der größeren Gruppe zu schlichten, verließ die Örtlichkeit aber, nachdem ihm mit dem Messer gedroht wurde. Der Disput zwischen den Beteiligten schwoll erneut an, die beiden Ahlener wurden leicht verletzt. Der Unbekannte, der den Ahlener mit dem Messer bedroht und die beiden anderen aus der Gruppe leicht verletzt hat, wird wie folgt beschrieben:

Beide Arme stark tätowiert, gepflegter Vollbart, dunkle Haare, 1.75 Meter groß, kräftige sportliche Figur, trug Goldkette mit Anhänger.

Hinweise zu den Beteiligten und zu dem beschriebenen Unbekannten bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell