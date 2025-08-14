Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer verursacht Unfall und flüchtet vor der Polizei

Arnsberg (ots)

Am 13.08.2025 um 22:00 Uhr erhielt die Polizei in Arnsberg Kenntnis über einen Verkehrsunfall in der Bieberstraße. Dort berichtete eine Anwohnerin, dass ein Motorradfahrer gegen ihren Zaun gefahren und gestürzt sei. Der Zaun wurde dadurch beschädigt. Der Motorradfahrer sei offenbar verletzt gewesen. Nach einem kurzen Gespräch mit der Anwohnerin und einem Ersthelfer richtete der Mann sein Motorrad wieder auf. Er fuhr in Richtung Lendringsen davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Die Zeugen nannten den eingesetzten Polizeibeamten das Kennzeichen des Motorrads und die Beschreibung des Fahrers. Noch während der Unfallaufnahme fuhr der Motorradfahrer erneut an der Unfallörtlichkeit vorbei, woraufhin die Beamten die Verfolgung aufnahmen. Der Kradfahrer entzog sich der polizeilichen Kontrolle jedoch durch Flucht.

Ermittlungen ergaben, dass das Motorradkennzeichen mit Städtekennung aus Unna vor kurzer Zeit entstempelt wurde. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Alter: Anfang 20 Sprache: Hochdeutsch Kleidung: Schwarze Hose, graues T-Shirt, schwarzer Helm. Bei dem Krad handelte es sich um eine sportliche, schwarze Maschine, die Beschädigungen aufwies.

Den Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Personen, die durch das Verhalten des bislang Unbekannten eventuell gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell