Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 11-Jähriger im Bikepark schwer verletzt

Winterberg (ots)

Mit seinem Mountainbike ist ein 11-Jähriger aus Duisburg im Bikepark an der "Kappe" gestürzt und schwer verletzt worden. Donnerstag gegen 15 Uhr verunfalle er. Mit einem Rettungshubschrauber ist er in eine Klinik geflogen worden. Aktuell ermittelt das Verkehrskommissariat zu den Hintergründen des Sturzes.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pressestelle
Flavia Lucia Rogge
Telefon: 0291/9020-1141
E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

