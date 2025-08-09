Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Entdecke das Feuer in dir - Aktionstag der Einheit Hünxe lädt zum Mitmachen ein

Möchtest du bei spannenden Einsätzen Leben retten und Teil einer starken Gemeinschaft sein? Dann werde jetzt Teil der Feuerwehr Hünxe und erlebe ein vielseitiges Ehrenamt!

Informiere dich bei unserem Aktionstag und erlebe hautnah, wie vielseitig deine Feuerwehr ist.

» Du bist zwischen 18 und 60 Jahre alt?

» Du wohnst im Gemeindegebiet Hünxe?

» Du hast Lust, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen?

Dann lerne uns am 25. Oktober 2025 an der Feuerwache, Alte Weseler Str. 25 in 46569 Hünxe kennen. Von 10 bis 15 Uhr wollen wir gemeinsam mit dir erleben, was uns und das Ehrenamt Feuerwehr ausmacht. Vom Schläuche rollen über die Bedienung von Feuerlöschern bis hin zur technischen Rettung - bei uns steht am Aktionstag das Mitmachen im Vordergrund!

Um allen Interessierten ausreichend Übungsmaterial, Leihuniformen und Mitmach-Stationen bieten zu können, bitten wir um vorherige Anmeldung. Nutze dafür einfach das Kontaktformular unter https://www.feuerwehrhuenxe.de/aktionstag-huenxe. Wir bestätigen dir den Eingang deiner Teilnahmeanfrage und senden dir weitere Informationen zu. Wenn du dich kurzfristig entscheidest, teilnehmen zu wollen, komm einfach vorbei. Wir freuen uns auf dich!

