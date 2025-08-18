Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Sundern (ots)

In der Berliner Straße brachen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Im Zeitraum vom 10.08.2025 bis zum 17.08.2025 um 16:15 Uhr verschafften sich der oder die Täter mit massiver Gewalt Zutritt über die Terrasse in das Haus. Sie durchwühlten alle Räume und brachen eine verschlossene Kellertür auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell