Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrerin auf Wirtschafsweg bei Bredelar gestürzt

Marsberg (ots)

47-jährige Pedelec-Fahrerin verletzt sich schwer. Am 17.08.2025 um 13:20 Uhr befuhr eine Frau aus Marsberg mit ihrem Pedelec einen Schotterweg nördlich des Mester-Everts-Wegs. In einem abschüssigen Bereich stürzte 47-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache und verletzte sich dabei schwer. Um die Verletzte in dem Forstgebiet zu erreichen, mussten Polizei und Rettungsdienst mehrere Schranken öffnen. Der Rettungsdienst transportierte sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

