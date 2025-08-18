POL-HSK: Radfahrerin auf Wirtschafsweg bei Bredelar gestürzt

Arnsberg-Neheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Apothekerstraße ein. Die durchsuchten die Bäckerei nach Wertgegenständen. Als sie keine Beute machen konnten, verließen sie unerkannt das Gebäude. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0291-90200 bei der Polizei in Arnsberg zu melden. Stra. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

