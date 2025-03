Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Kreisverkehr überfahren (13.03.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Röntgenstraße ist es am Donnerstag, gegen 1:30 Uhr zu einem Unfall am dortigen Kreisverkehr gekommen. Ein 20-jähriger Toyota-Fahrer verlor scheinbar die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gerade aus über den Kreisverkehr. Anschließend stieß er mit einer Straßenlaterne zusammen. Am Toyota entstand ein Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Des Weiteren musste er abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe des Kreisverkehrs ist noch unbekannt.

