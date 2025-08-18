Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: VW Polo entwendet

Olsberg (ots)

Am Abend des 16.08.2025 wurde aus dem Buchenweg ein schwarzer VW Polo entwendet. Eine bislang unbekannte Person hatte den Originalschlüssel aus der Wohnung der Fahrzeughalterin entwendet. Im Zeitraum von 20:15 Uhr bis 21:30 Uhr wurde das Auto gestohlen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang zu keinem Ergebnis. An dem gestohlenen Auto waren die amtlichen Kennzeichen HSK-C4060 angebracht.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

