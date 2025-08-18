Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Baustellencontainer in Elleringhausen aufgebrochen

Olsberg (ots)

Im Zeitraum vom 14.08.2025 um 18:30 Uhr bis zum 15.08.2025 um 05:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter auf einem Baustellenlagerplatz Am Bahnhof in Elleringhausen einen Container auf. Mehrere Baumaschinen und Materialien wurden entwendet. Das Diebesgut muss mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

