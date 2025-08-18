PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Baustellencontainer in Elleringhausen aufgebrochen

Olsberg (ots)

Im Zeitraum vom 14.08.2025 um 18:30 Uhr bis zum 15.08.2025 um 05:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter auf einem Baustellenlagerplatz Am Bahnhof in Elleringhausen einen Container auf. Mehrere Baumaschinen und Materialien wurden entwendet. Das Diebesgut muss mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 10:47

    POL-HSK: Mehrere Außenspiegel an geparkten Autos beschädigt

    Schmallenberg (ots) - Im Ohle und in der Straße Wehrscheid wurden vom 16.08.2025 auf den 17.08.2025 jeweils zwei Autos beschädigt. Augenscheinlich wurde gegen den jeweiligen Außenspiegel getreten. Im Ohle kann die Tatzeit am 17.08.2025 auf den Zeitraum von 03:30 Uhr bis 07:40 Uhr eingegrenzt werden. In der Straße Wehrscheid kann die Tatzeit auf den Zeitraum vom 16.08.2025 um 10:30 Uhr bis zum 17.08.2025 um 07:40 Uhr ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:35

    POL-HSK: VW Polo entwendet

    Olsberg (ots) - Am Abend des 16.08.2025 wurde aus dem Buchenweg ein schwarzer VW Polo entwendet. Eine bislang unbekannte Person hatte den Originalschlüssel aus der Wohnung der Fahrzeughalterin entwendet. Im Zeitraum von 20:15 Uhr bis 21:30 Uhr wurde das Auto gestohlen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang zu keinem Ergebnis. An dem gestohlenen Auto waren die amtlichen Kennzeichen HSK-C4060 angebracht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:26

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in Entsorgungsfachbetrieb in Elleringhausen

    Olsberg (ots) - Eine Anwohnerin konnte die Einbrecher vertreiben. Am 18.08.2025 um 00:56 Uhr drangen drei bislang unbekannte Männer auf ein Firmengelände in der Elleringhauser Straße ein. Dort bereiteten sie mehrere Haufen Elektrokabel für den Abtransport vor. Weil eine Anwohnerin Geräusche gehört hatte, schaute sie aus dem Fenster in Richtung der Firma. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren