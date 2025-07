Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann schlägt Passanten mit Gürtel

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am vergangenen Samstagvormittag, 19. Juli, gegen 8.20 Uhr, aufgrund einer Körperverletzung in den Stadtteil Lehe gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese in der Hafenstraße zwei rangelnde Männer fest. Mit weiteren Unterstützungskräften konnten die Kontrahenten voneinander getrennt werden. Die Polizei konnte ermitteln, dass zuvor einer der Männer, ein 23-Jähriger, mit einem Gürtel einer Passantin auf deren Gesäß geschlagen hatte, sodass diese laut aufschrie. Das bemerkte der hier 41-jährige Beteiligte und eilte der Frau zu Hilfe, infolge dessen sich das Handgemenge zwischen den Männern entwickelte. Beide waren leicht angetrunken und verhielten sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv. Während der Ermittlungen machte ein weiterer Mann auf sich aufmerksam, der ebenfalls zuvor mit dem 23-Jährigen in Streit geraten war. Auch der 29-Jährige sei von dem Angreifer mit dem Gürtel attackiert worden, habe jedoch den Schlägen ausweichen können. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung. Die geschlagene Passantin konnten die Beamten vor Ort nicht mehr feststellen. Die unbekannte Frau wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 bei der Polizei zu melden.

