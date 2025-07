Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Raub in Bremerhaven-Grünhöfe: Täter flüchtet mit dem Auto - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt im Fall eines Raubes im Ortsteil Grünhöfe und bittet um Zeugenhinweise. Die Tat ereignete sich am vergangenen Donnerstag, 17. Juli, gegen 19.45 Uhr. Eine 24 Jahre alte Frau war mit ihrem Auto zu ihrer Wohnanschrift an der Braunstraße gefahren. Als sie dort aus dem Wagen stieg, bedrohte sie ein unbekannter Täter mit einer Waffe und forderte Geld. Die Frau händigte ihm ihre Tasche aus, woraufhin der Täter selbst in ein Auto stieg und in südlicher Richtung davonfuhr. Die 24-Jährige blieb unverletzt. Der Täter wird beschrieben als ca. 1,75 Meter großer junger Mann von normaler Statur. Er war komplett schwarz gekleidet, maskiert und hatte eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Der Wagen des Täters soll ein silberner Kleinwagen gewesen sein. Wer im betreffenden Zeitraum an der Braunstraße zwischen Haber- und Auerstraße auffällige Beobachtungen gemacht hat, etwas zum Täter oder zur Fluchtrichtung des Fahrzeugs sagen kann oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 zu kontaktieren.

