Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Unfälle auf der Bundesstraße 73 zwischen Horneburg und Stade, Pedelec-Fahrer fährt gegen Fahrrad eines Kindes und kümmert sich nicht um die Unfallfolgen - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

1. Zwei Unfälle auf der Bundesstraße 73 zwischen Horneburg und Stade

Am heutigen Vormittag kam es auf der Bundesstraße 73 zwischen Horneburg und Stade gleich zu zwei Unfällen, bei dem zwei Autoinsassen leichte Verletzungen erlitten. Gegen 10:30 h fuhr ein 69-jähriger Fahrer einer Scania Zugmaschine mit Auflieger aus Harsefeld auf der B 73 aus Dollern kommend in Richtung Horneburg. Am Ortsausgang Dollern übersah er offenbar den vor ihm langsam fahrenden 72-jährigen Fahrer eines Citroen aus Norderstedt. Trotz Ausweichmanöver fuhr er auf den Citroen auf. Der PKW dreht sich und kam schließlich im Seitenraum zum Stehen. Der 72-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Citroen wurde bei Unfall total beschädigt und auch der LKW trug erheblich Schäden davon. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Dollern und Horneburg rückten an der Einsatzstelle an und sicherten die Unfallfahrzeuge ab. Dier Feuerwehrleute nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützen die Polizei bei der Verkehrsregelung. Die B 73 musste zeitweise gesperrt werden, der Verkehr wurde über die A 26 umgeleitet.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

In Stade kam es an der Auffahrt zur Autobahn A 26 in Richtung Hamburg auf der Bundesstraße 73 dann gegen 11:45 h zum zweiten Unfall. Hier war ein 66-jähriger Fahrer eines Skoda Fabia aus Stade von der Autobahn gekommen und wollte dann stadteinwärts auf die B 73 abbiegen. Dabei geriet er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in den gegenüberliegenden Seitenraum. Der Fahrer und seine 64-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 66-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens ins Krankenhaus eingeliefert. Der Skoda wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 7.500 Euro geschätzt. Die Kreuzung musste zeitweise voll gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die wegen der zunächst unklaren Unfalllage alarmierte Feuerwehr der Hansestadt Stade sicherte das Unfallfahrzeug ab.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Pedelec-Fahrer fährt gegen Fahrrad eines Kindes und kümmert sich nicht um die Unfallfolgen - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Am gestrigen Montag, den 19.08. ist gegen 13:15 h in Buxtehude in der Konopkastraße ein bisher unbekannter Pedelec-Fahrer mit seinem Rad in Höhe des Hallenbades Aquarella gegen einen vor ihm mit seinem Rad fahrenden 14-jährigen Jungen aus Buxtehude geprallt. Der Junge fiel gegen einen dortigen Zaun und verletzte sich dabei. Es entstand Sachschaden an seinem Rad und an der Kleidung. Der Radfahrer war dann noch über den Schulranzen des Jungen gefahren und hatte sich anschließend ohne sich aber um die Unfallfolgen zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen entfernt. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Der Verursacher wurde als Senior mit einer grauen glänzenden Jacke und einer Schiffermütze beschrieben. Er fuhr ein schwarzes Pedelec mit schwarzem Fahrradkorb hinten und Außenspiegel rechts.

Hinweise auf den Unbekannten oder sonstige Angaben zu dem Unfall bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell