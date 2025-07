POL-Bremerhaven: Mann trägt nachts Fernseher durch Lehe

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Mittwochnachmittag, 16. Juli, zu einem Verkehrsunfall in das Überseehafengebiet alarmiert. Auf der Einsatzleitstelle ging gegen 15.30 Uhr über den Polizeinotruf 110 die Meldung ein, dass in der Straße Am Erzhafen, nahe der Erzbrücke, ein PKW gegen einen Laternenmast gefahren sei. Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes der Feuerwehr Bremerhaven ...

mehr