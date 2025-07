POL-Bremerhaven: Unfall: PKW prallt im Hafen gegen Laternenmast

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven wurde am heutigen frühen Mittwochmorgen, 16. Juli, zu einem Ladendiebstahl im Stadtteil Lehe alarmiert. Die Einsatzkräfte wurden gegen 5 Uhr früh zu einem Verbrauchermarkt in die Rudloffstraße gerufen. Hier hatte ein Ladendieb Tabakwaren eingesteckt und wollte gerade das Geschäft verlassen. Ein Ladendetektiv sprach ihn an und versuchte den Dieb aufzuhalten. Dieser zeigt ...

mehr