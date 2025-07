POL-Bremerhaven: Renitenter Ladendieb flüchtet

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven musste am Wochenende, 11. Und 13. Juli, zu zwei schweren Verkehrsunfällen mit Verletzten in den Stadtteilen Leherheide und Mitte ausrücken. Zunächst wurde die Polizei am Freitag gegen 20 Uhr zu einem Unfall in die Cherbourger Straße alarmiert. In Höhe der Autobahnauffahrt war hier ein Kradfahrer in Richtung Spaden unterwegs. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit dem ...

mehr