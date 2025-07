Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Drei Verletzte bei Unfällen am Wochenende

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven musste am Wochenende, 11. Und 13. Juli, zu zwei schweren Verkehrsunfällen mit Verletzten in den Stadtteilen Leherheide und Mitte ausrücken.

Zunächst wurde die Polizei am Freitag gegen 20 Uhr zu einem Unfall in die Cherbourger Straße alarmiert. In Höhe der Autobahnauffahrt war hier ein Kradfahrer in Richtung Spaden unterwegs. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit dem Opel einer 71-Jährigen, die auf die Autobahnauffahrt abbiegen wollte. Der 49-jährige Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste nach Versorgung vor Ort durch einen Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven in eine Klinik transportiert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf und ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Zu einem weiteren Unfall kam es dann am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Fährstraße. Zwei Radfahrer waren hier auf der Fahrbahn in Richtung Innenstadt unterwegs. Als in Höhe des Technischen Rathauses plötzlich ein Smart-Fahrer unvermittelt die Fahrertür öffnete, kam es zunächst zur Kollision mit einem Radfahrer. Beim Ausweichversuch stürzte aber auch der zweite Radfahrer. Die 61 - und 69-jährigen Radler wurden verletzt und mussten nach Erstversorgung am Unfallort mit dem Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven in eine Klinik gefahren werden.

