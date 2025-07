Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendieb schlägt mit Wodka Flasche nach Mitarbeiterin

Bremerhaven (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am gestrigen Mittwochmorgen, 9. Juli, in einem Supermarkt in Bremerhaven-Leherheide. Gegen kurz nach 8 Uhr fiel der Kassiererin eines in der Hans-Böckler-Straße gelegenen Verbrauchermarktes ein verdächtiger Mann auf. Dieser ging zielstrebig in die Spirituosenabteilung entnahm dort zwei Flaschen Wodka, wobei es hatte den Anschein hatte, als würde er eine Flasche unter seiner Jacke verstecken. Als der Verdächtige an der Kasse lediglich eine Flasche des Getränks bezahlte, konfrontierten ihn zwei Mitarbeiterinnen des Marktes mit dem Vorwurf des Diebstahls und riefen die Polizei. Indes flüchtete der 69-Jährige in Richtung des Ausganges; konnte jedoch von der Zeugin eingeholt werden. Unvermittelt schlug der Mann mit einer Wodka Flasche nach der 55-Jährigen. Diese konnte den Schlag jedoch abwehren. Mit Hilfe eines weiteren Zeugen konnte der Ladendieb festgehalten und der Polizei übergeben werden. Da sich der Täter nicht ausweisen konnte, nahmen ihn die Einsatzkräfte mit auf das Revier, wo dieser nach der Feststellung seiner Personalien entlassen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls.

