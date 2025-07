Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe stehlen Kupferkabel aus Mehrfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Der Hausmeister eines derzeit in Bremerhaven-Lehe leerstehenden Mehrfamilienhauses rief die Polizei, da in sämtlichen Etagen des Hauses verschiedene Kupferkabel von Einbrechern geklaut worden waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind die unbekannten Täter in der Zeit von Sonntag, 6. Juli, 19 Uhr, bis Montag, bis 7. Juli, 7.30 Uhr, im Ortsteil Goethestraße über ein rückwärtiges Fenster in das Haus eingestiegen. Im Gebäude stahlen die Diebe in unterschiedlichen Etagen Kabel von Kabeltrommeln, schnitten weitere Kabel von Elektrogeräten ab und entkamen mit der Beute bislang unerkannt. Die Polizei hat wegen eines schweren Diebstahls die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

