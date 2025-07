Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Sexuelle Belästigung, "Hitlergruß", Körperverletzung und Diebstähle - 42-Jähriger begeht am Wochenende mehrere Straftaten im Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig (ots)

Hausverbot und mehrere Anzeigen wegen Hausfriedensbruch hielten einen polizeibekannten 42-jährigen Deutschen auch am vergangenen Wochenende nicht davon ab im Leipziger Hauptbahnhof Straftaten zu begehen.

Unter anderem belästigte er nach einem Diebstahl eine Verkäuferin auch noch sexuell. In einem anderen Geschäft warf er nach einer Mitarbeiterin mit einem Tetrapack und traf diese am Oberkörper. Zudem beging er am gesamten Wochenende mehrere Ladendiebstähle.

Auch die Beamten der Bundespolizei Leipzig verschonte er nicht. Neben Verbalattacken zeigte der 42-jährige Deutsche gegenüber den Bundespolizisten den sogenannten "Hitlergruß".

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den polizeibekannten Mann 13 Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung, gefährlicher Körperverletzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Diebstahl und Hausfriedensbruch eingeleitet. Die Leipziger Bundespolizei ermittelt seit Mitte Juni in über 50 Fällen gegen den 42-jährigen Deutschen.

