Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Spendenbox geklaut, in der Bahnhofsmission randaliert und Mitarbeiter bedroht

Leipzig (ots)

"Wo hat er denn auf einmal die Spendenbox her?", dass fragte sich eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe der Landes- und Bundespolizei "BahnhofZentrum", als sie Mittwochmittag einen polizeibekannten 42-jährigen Deutschen in den Promenaden des Leipziger Hauptbahnhofes sahen. Nur wenige Minuten zuvor hatten sie den Mann in der Westhalle ohne Spendenbox gesehen. Wie sich schnell herausstellte, entwendete der 42-Jährige diese in einem Geschäft im Hauptbahnhof. Die Beamten nahmen den Mann fest und stellten die Spendenbox und die rund 30 Euro Spendengeld sicher.

Nur einen Tag später beschäftigte der 42-jährige Deutsche die Bundespolizei Leipzig mehrfach. Am frühen Nachmittag bedrohte er die Mitarbeiter der Bahnhofsmission mit dem Sockel einer Baustellabsicherung und randalierte in der Bahnhofsmission. Nur drei Stunden später wurde er bei einem Diebstahl erwischt. Kurz vor Mitternacht ging er dann noch mit einem Gehstock auf Mitarbeiter der Bahnsicherheit los und bedrohte sie. Dabei zog er auch noch seine Hosen komplett herunter.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den Mann Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, exhibitionistischen Handlungen, Diebstahl und Hausfriedensbruch eingeleitet. Seit Anfang der Woche ermittelt die Leipziger Bundespolizei gegen den 42-jährigen Deutschen in 12 Fällen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell