BPOLI L: Aufenthalt im Leipziger Hauptbahnhof endet in der JVA

Leipzig (ots) - Gestern Nachmittag sprangen zwei vermummte Personen am Haltepunkt Leipzig-Wahren auf die Kupplung einer S-Bahn, um auf dieser in Richtung Halle mitzufahren. Eine Zeugin alarmierte die Bundespolizei. Bereits letzten Monat berichten wir über den tödlichen Trend des S-Bahn-Surfens, der vor allem in sozialen Netzwerken gefeiert wird. Ende April kamen dabei in Berlin zwei Jugendliche ums Leben. Die ...

