Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fasst mutmaßlichen Dieb

Bremerhaven (ots)

Ein 27-Jähriger steht im dringenden Verdacht, am 4. Juli, gegen 1 Uhr, in Bremerhaven-Lehe einen Diebstahl begangen zu haben. Zivilen Einsatzkräften der Polizei Bremerhaven war in der Nacht im Ortsteil Klushof ein Mann aufgefallen, welcher verdächtig in geparkte Autos schaute und mehrfach Hinterhöfe betrat, was die Aufmerksamkeit der Beamten erregte. Nachdem die Polizisten den Mann kurz aus den Augen verloren hatten, bemerkten sie diesen in der Hafenstraße wieder. Dieser trug nun Gegenstände bei sich und ging eilig seines Weges. Die Beamten stoppten den Verdächtigen daraufhin und stellten bei der Überprüfung fest, dass es sich bei diesem um eine der Polizei bereits bekannten Person handelt. Da der mutmaßliche Dieb für die Herkunft der Gegenstände, einen Akkuwinkelschleifer samt Ladegerät, keine plausible Antwort liefern konnte und die Gesamtumstände derart auffällig waren, beschlagnahmten die Einsatzkräfte die Gegenstände als vermeintliches Diebesgut. Der Delinquent wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahlsdeliktes.

