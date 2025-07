Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Trickdieb schleicht sich in Wohnung und stiehlt Schmuck - Tipps der Polizei

Bremerhaven (ots)

Einem dreisten Trickdieb zum Opfer gefallen ist in diesen Tagen eine Frau aus Bremerhaven-Wulsdorf. Unter einem Vorwand verschaffte er sich Zugang in ihr Wohnhaus und stahl von dort Schmuck im Wert einer vierstelligen Summe. Die Polizei ermittelt und warnt vor der kriminellen Masche.

Der Mann erschien am Donnerstag, 26. Juni, gegen 14.30 Uhr an der Haustür der Seniorin an der Buxtehuder Straße. Er fragte, ob die Dame Artikel zu verkaufen habe, die er wiederum auf einem Flohmarkt feilbieten wolle. Das verneinte die Seniorin. Der Unbekannte bat sie aber, sich eine Telefonnummer aufzuschreiben, falls sie doch noch etwas finde. Als die Frau Zettel und Stift holen wollte, nutzte der Mann die Gelegenheit und ging schnurstracks ins Obergeschoss. Bis die Bewohnerin dies bemerkte, hatte der Eindringling offenbar schon mehrere Räume durchsucht. Auch als die Frau ihn anwies, das Haus zu verlassen, tat er dies nur widerwillig. Stattdessen wollte er noch in weitere Räume im Untergeschoss blicken. Dies unterband die Seniorin und schmiss ihn endgültig hinaus.

Erst später bemerkte sie das Fehlen ihres Schmucks und meldete den Diebstahl bei der Polizei. Der Tatverdächtige wird als ca. 1,70 Meter großer und rund 55 bis 65 Jahre alter Mann mit normaler Statur beschrieben. Er habe kurze dunkle Haare getragen haben und habe akzentfrei deutsch gesprochen. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann auch bei weiteren Personen in der Nachbarschaft vorgesprochen hat. Hinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-4444 entgegen.

Hierzu der Hinweis Ihrer Polizei: Trickdiebe nutzen zahlreiche Geschichten, um sich Zutritt zu Ihrer Wohnung zu verschaffen. Neben dem hier angewandten "Zettel-und-Stift-Trick" könnte in diesen Tagen auch der "Glas-Wasser-Trick" auftauchen, bei dem die Diebe aufgrund der hohen Temperaturen um ein Getränk bitten und auf diese Weise versuchen, durch die Haustür zu gelangen. Der wichtigste Tipp ist hier immer: Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung! Lassen Sie sich auch nicht durch eine vermeintliche Notlage, einen unangekündigten Handwerker oder Vertreter dazu bringen, fremde Personen in Ihre Wohnung zu bitten! Fordern Sie die Person auf, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Sie nicht allein sind! Haben Sie Zweifel an dem Anliegen, schließen Sie die Tür und rufen Sie die Polizei unter dem Notruf 110!

Weitere Hinweise: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell