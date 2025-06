Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mercedes-Fahrer verliert Kontrolle und kracht in Häuserfassade an der Georgstraße

Bremerhaven (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend, 29. Juni, gegen 20.25 Uhr auf der Georgstraße in Bremerhaven-Geestemünde ereignet. Vorausgegangen war offenbar eine deutliche Geschwindigkeitsübertretung des Verursachers. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-Jähriger mit einem Mercedes die Georgstraße in südlicher Richtung. Hierbei soll er laut Zeugenaussagen mit hohem Tempo unterwegs gewesen sein. Nach dem Passieren der Einmündung zur Max-Dietrich-Straße verlor der Mercedes-Fahrer demnach die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem links neben ihm fahrenden BMW und kam nach rechts von der Straße ab. Der Mercedes prallte in die Schaufensterscheiben eines Gebrauchtwarenladens in Höhe der Schmiedestraße, drehte sich und blieb stark zerstört auf dem Bürgersteig stehen. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen auf dem Geh- bzw. Radweg. Die Polizei eilte mit mehreren Streifenwagen zur Unfallstelle. Auch die Feuerwehr Bremerhaven wurde hinzugezogen. Der Fahrer des Mercedes und seine Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht. Sie wurden von einer Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr erstversorgt und später in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des in den Unfall verwickelten BMW blieb unverletzt. Am Mercedes entstanden Schäden von rund 40.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Die Schäden am beteiligten BMW werden auf rund 15.000 Euro geschätzt. Hinzu kommen die Schäden an dem Gebäude sowie an einem Straßenschild. Dieses musste aus Sicherheitsgründen von der Feuerwehr abgeflext werden. Aufgrund der geschilderten Beobachtungen und erster Erkenntnisse vor Ort ermittelt die Polizei gegen den Fahrer des Mercedes wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens. Sein Wagen wurde als Tatmittel beschlagnahmt, ebenso der Führerschein des 22-Jährigen. Die Georgstraße war für die Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Ärgerlich für die Polizei: Zahlreiche Passanten filmten und fotografierten die Unfallbeteiligten sowie die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen der Einsatzkräfte. So mussten die Beamten diverse sogenannte Gaffer ansprechen, um das Filmen und Fotografieren zu unterbinden, da dies unter Umständen eine Straftat darstellt und die Arbeit der Helfer behindert. Mehr dazu unter: https://www.polizei.bremerhaven.de/blog-leser/wenn-opfer-blossgestellt-und-helfer-behindert-werden.html

