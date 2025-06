Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb flüchtet mit 22 gestohlenen T-Shirts - Strafanzeige für 47-Jährigen

Bremerhaven (ots)

Ob er im Kleiderschrank genug Platz gehabt hätte? Mit sage und schreibe 22 gestohlenen T-Shirts rannte ein 47-jähriger Ladendieb am Donnerstagnachmittag, 26. Juni, aus dem Einkaufszentrum in den Bremerhavener Havenwelten. Bei seiner Flucht traf er auf eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes. Diese stellte sich dem 47-Jährigen in den Weg, wurde aber vom Flüchtenden beiseite geschubst. Hinzugerufene private Sicherheitskräfte hielten den Ladendieb schließlich im Bereich des Alfred-Wegener-Instituts am Alten Hafen fest und übergaben danach der Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen räuberischen Diebstahls gegen den 47-Jährigen und erteilten ihm einen Platzverweis. Die fast zwei Dutzend T-Shirts kamen zurück in den Laden.

