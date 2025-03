POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Verkehrsunfall in Dortmund-Hörde

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0268 Bereits am 13. März (Donnerstag) flüchtete ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in Lünen-Horstmar. Ein Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Gegen 5.30 Uhr war ein 24-jähriger Dortmunder mit seinem Fahrrad auf der Kurler Straße unterwegs. Er fuhr auf dem Radweg in ...

mehr