POL-PDKO: Gemeinsame Pressemeldung des Veranstalters, der Stadt Boppard, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zum Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm

Simmern / Hunsrück (ots) - Sargenroth - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Freitag, dem 25.04.2025 gegen 13:15 Uhr befuhr ein 75-jähriger Fahrer mit seinem PKW die L162 aus Richtung Holzbach kommend in Richtung Sargenroth. In einer leichten Linkskurve verlor der Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und ...

mehr