POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 25.04. - 27.04.2025

Simmern / Hunsrück (ots)

Sargenroth - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, dem 25.04.2025 gegen 13:15 Uhr befuhr ein 75-jähriger Fahrer mit seinem PKW die L162 aus Richtung Holzbach kommend in Richtung Sargenroth. In einer leichten Linkskurve verlor der Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der PKW erlitt einen Totalschaden. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig vollgesperrt werden.

Niederkostenz - Trunkenheitsfahrt

Freitag (25.04.25) - auf Samstagnacht (26.04.2025) gegen 00:30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der B50 in Höhe Niederkostenz ein Fahrzeug auf, welches mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Das Fahrzeug konnte schließlich in Kirchberg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrer konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Niederkumbd - Zeugenaufruf - Sachbeschädigung an Bushaltestelle

In der Nacht von Samstag, 26.04.2025 auf Sonntag, 27.04.2025 haben unbekannte Täter das Schneefanggitter auf dem Dach der Bushaltestelle in Niederkumbd beschädigt. Weiterhin wurde der danebenstehende Altkleidercontainer umgeworfen. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den möglichen Tätern machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

