POL Schwaben Nord: PI Augsburg Ost - Tag der offenen Tür am 30.03.2025

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (22.03.2025) griffen mehrere Personen zwei Männer an und verletzten diese. Die Polizei nahm zwei Männer fest. Gegen 0.45 Uhr waren zwei 26- bzw. 28-jährige Männer mit weiteren Begleitern in der Maximilianstraße unterwegs. Dort wurden sie von einer Gruppe mehrerer Männer angesprochen und sexuell beleidigt. Es entwickelte sich ein Streit. Die Gruppe ging daraufhin auf den ...

mehr