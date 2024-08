Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Ermittlungsbehörden beschlagnahmen mehrere Kilogramm Betäubungsmittel

Hannover (ots)

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft (StA) Hannover haben am Dienstag, 27.08.2024, Ermittlerinnen und Ermittler der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER), bestehend aus Zollfahndungsamt (ZFA) Hannover und Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen, mehrere Gebäude in Hannover und Salzgitter durchsucht. Dabei wurden mehrere Kilogramm Betäubungsmittel, Bargeld und gefährliche Gegenstände beschlagnahmt.

In den frühen Morgenstunden durchsuchten die Beamtinnen und Beamte insgesamt 16 Objekte (darunter Wohnungen, Garagen und einen Gewerbebetrieb) in Niedersachsen. Der Schwerpunkt der Durchsuchungen lag jedoch in der Landeshauptstadt Hannover. Vorausgegangen waren monatelange Ermittlungen von StA Hannover, ZFA Hannover und LKA Niedersachsen gegen eine hannoversche Rauschgiftgruppierung. Dieser wird vorgeworfen, mit Kokain, Cannabis und synthetische Drogen im Kilogrammbereich gehandelt zu haben.

Dieser Gruppierung werden sieben Personen im Alter von 21 bis 51 Jahren zugerechnet. Das Verfahren konzentriert sich im Kern auf zwei Hauptbeschuldigte im Alter von 31 und 34 Jahren, die als Kopf dieser Bande fungiert haben. Gegen beide Personen hat die StA Hannover bereits im Vorfeld Untersuchungshaftbefehle erwirkt. Der 31-Jährige konnte am Dienstagmorgen bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Hannover von Spezialeinsatzkräften des LKA Niedersachsen festgenommen werden. Eine Haftrichterin verkündete noch gestern den Untersuchungshaftbefehl.

Seinen 34-jährigen Komplizen konnten die Fahnderinnen und Fahnder bislang nicht antreffen. In der Wohnung und im Keller eines 21-Jährigen wurden bei den weiteren Durchsuchungen größere Mengen Cannabis, Kokain und Amphetamin festgestellt. Der Festgenommene soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Insgesamt beschlagnahmten die Beamtinnen und Beamten bei den gestrigen Durchsuchungen 15 Kilogramm Marihuana und Haschisch, 1,3 Kilogramm Kokain, 1,5 Kilogramm Amphetamin, 1,0 Kilogramm XTC, verschiedene Kleinmengen Betäubungsmittel und kleinere Mengen Anabolika. Darüber hinaus wurden zwei Schusswaffen, gefährliche Gegenstände (Elektroschocker, Reizstoffsprühgerät, Säbel, Axt und Messer) sowie 67 Stangen Zigaretten, ca. 45.000 Euro Bargeld und Goldschmuck sichergestellt. Zusätzlich fanden die Ermittlerinnen und Ermittler in einer Wohnung zwei illegal erworbene Affen (Weißbüschelaffen).

Die weiteren Ermittlungen zu der Gruppierung und dem Umfeld dauern aktuell an. Zusätzlich intensiviert das LKA Niedersachsen die Fahndung nach dem flüchtigen 34-Jährigen.

