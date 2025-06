Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in der Bürgerparksiedlung

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in Bremerhaven-Geestemünde in der Zeit vom 28. Juni, 23 Uhr, bis zum 29. Juni, 1.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Bürgerparksiedlung eingebrochen. Als die Bewohnerin des Einfamilienhauses in der Nacht nach Hause kam, bemerkte sie, dass jemand in das Haus eingestiegen war. Die Einbrecher hatten offenbar mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven eilten zum Tatort; allerdings waren die Täter bereits geflüchtet. Die Polizei konnte anhand der Spurenlage ermitteln, dass die Täter zuerst versucht hatten, über die Terrassentür in das Haus zu gelangen. Da das nicht klappte, stiegen die Unbekannten über ein Fenster in die Garage und von dort in die Wohnung ein. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand durchsuchten sie Schränke und Schubläden und entwendeten neben einer Playstation 5 diversen Schmuck. Die Polizei ermittelt nun wegen eines schweren Diebstahls und bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum auffällige Beobachtungen im Bereich der Bürgerparksiedlung gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 0471/953-4444 mitzuteilen.

Urlaubszeit ist Einbruchszeit - So schützen Sie ihr Zuhause vor Einbrechern

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Für viele heißt das: Zeit für Urlaub, Entspannung und neue Abenteuer. Doch leider nutzen auch Einbrecher diese Zeit, wenn Häuser und Wohnungen oft über längere Zeit unbewohnt sind, und gehen auf Beutezug. Die Polizei Bremerhaven gibt wichtige Tipps, wie Sie Ihr Zuhause effektiv schützen können: - Kontrollieren Sie, ob alle Türen und Fenster richtig verschlossen sind. Zusätzliche Sicherheit bieten abschließbare Fenstergriffe und stabile Türschlösser.

- Mülltonnen, Gartenmöbel oder Leitern sollten nicht in der Nähe von Fenstern und Balkonen stehen. Diese dienen den Tätern als Einstiegshilfe.

- Lassen Sie die Rollläden von Nachbarn oder Freunden öffnen und schließen. Bei elektrischen Rollläden können Sie dies meist über eine Zeitsteuerung programmieren. Sollten Sie keine dieser Möglichkeiten haben, lassen Sie die Rollläden offen.

- Nutzen Sie Zeitschaltuhren für Beleuchtung und Radios, um den Eindruck von Anwesenheit zu erwecken.

- Lassen Sie Ihren Briefkasten von Bekannten oder Nachbarn leeren. Bestellen Sie Abonnements während Ihrer Abwesenheit ab. Ein überquellender Briefkasten zeigt, dass Sie im Urlaub sind.

- Bewahren Sie Wertgegenstände und wichtige Dokumente sicher und möglichst nicht sichtbar auf.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, die Einbrecher für ihre Zwecke nutzen können. Das gilt auch für die sozialen Netzwerke: Seien Sie achtsam beim Posten von Urlaubsbildern und -informationen, auch als Statusmeldungen in sozialen Netzwerken oder Programmen wie Whatsapp. Potenzielle Einbrecher könnten die Plattformen als Informationsquelle nutzen.

- Prinzip "Wachsamer Nachbar" Sind Ihre Nachbarn im Urlaub oder gerade einfach nicht zu Hause? Wenn Sie Personen oder Fahrzeuge beobachten, die sich in Ihrer Nachbarschaft verdächtig verhalten, rufen Sie die Polizei über den Notruf 110. Achten Sie auch auf ungewohnte Geräusche!

Weitere Informationen finden Sie unter www.k-einbruch.de. Für alle weiteren Fragen rund um das Thema Einbruchschutz steht Ihnen das Präventionsteam der Polizei Bremerhaven unter praevention@polizei.bremerhaven.de gern zur Verfügung. Die Polizei Bremerhaven wünscht Ihnen eine sichere und erholsame Urlaubszeit!

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell