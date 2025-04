Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Holztisch auf Spielplatz angebrannt

Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Zum Fortgang der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die am Montagmittag (24.3.) gegen 14:30 Uhr verdächtige Personen in der Heinrich-Heine-Straße gesehen haben. Auf dem dortigen Spielplatz steckten bislang unbekannte Täter Papier an, welches auf einem Holztisch lag. Dieser begann zu brennen, was durch eine aufmerksame Zeugin bemerkt wurde. Sie fing sofort an zu löschen und eine Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die zum Tatzeitpunkt Personen auf oder in der Nähe des Spielplatzes bemerkt haben, sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

