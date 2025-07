Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gaststätten-Einbrecher knacken Zigarettenautomaten - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Bremerhaven-Lehe haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise entgegen. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstag, 1. Juli, zwischen 1 Uhr in der Nacht und 11.15 Uhr am Vormittag. Die Täter verschafften sich mutmaßlich über einen Hintereingang Zugang zu der Gaststätte an der Goethestraße. In den Räumen brachen sie einen Zigarettenautomaten auf und nahmen darin enthaltenes Geld mit. Anschließend entkamen sie unbemerkt. Der Gesamtschaden wird auf eine vierstellige Summe geschätzt. Wer im betreffenden Zeitraum auffällige Beobachtungen an der Goethestraße zwischen Uhlandstraße und Heinrichstraße gemacht hat, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei zu melden.

