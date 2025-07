Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Bremerhaven (ots)

Auf frischer Tat ertappt wurde gestern Morgen, 8. Juli, ein 24-jähriger Mann in Bremerhaven-Lehe, nachdem dieser in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen war. Einer aufmerksamen Zeugin war der Mann gegen 9.15 Uhr aufgefallen, als dieser sich in der Straße Auf den Sülten an einem Fenster einer Erdgeschosswohnung zu schaffen machte. Die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte eilten zum Tatort und umstellten sofort das Haus. Als der Täter aus der Wohnung zu fliehen versuchte, wurde dieser von den Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen. Da es Hinweise auf Drogenkonsum bei dem Verdächtigen gab, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und führten diesen anschließend der Haftrichterin vor, welche die Untersuchungshaft anordnete. Die Polizei beschlagnahmte die Beute, sowie das Einbruchswerkzeug und ermittelt nun wegen eines schweren Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell