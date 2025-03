Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Unfallverursacher gesucht

Wachtendonk (ots)

Zwischen Donnerstag (13. März 2025), 18:00 Uhr und Freitag (14.03.2025), 13:40 Uhr kam es auf dem Laerheiderweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines VW Golf hatte seinen Wagen am Donnerstagabend ordnungsgemäß am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 5 in Fahrtrichtung Bruchstraße abgestellt und bei seiner Rückkehr einen frischen Unfallschaden an der linken Seite der vorderen Stoßstange entdeckt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (CP)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell