Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 48-Jähriger randaliert in Einkaufsmarkt und greift 60-Jährigen an #polsiwi

Siegen (ots)

Am Montagnachmittag (10.02.2025) ist es zu einem Einsatz in einem Discounter an der Hagener Straße in Siegen gekommen, bei dem ein 60-Jähriger von einem 48-Jährigen unvermittelt angegriffen wurde.

Beide Männer befanden sich gegen 16:00 Uhr in dem Supermarkt. Ersten Erkenntnissen nach pöbelte der 48-Jährige eine Kassiererin an. Der 60-Jährige mischte sich ein und forderte den Herrn auf, dies zu unterlassen. Daraufhin griff er den 60-jährigen Mann unvermittelt an. Während die hinzugerufenen Beamten eintrafen, befanden sich beide Männer bereits vor der Tür. Der 48-Jährige beleidigte seinen Kontrahenten lautstark. Die Aufforderung der Polizisten, dies zu unterlassen, ignorierte der Mann. Ferner versuchte er den 60-Jährigen im Beisein der Beamten erneut anzugreifen. Die Polizisten gingen dazwischen. Sie nahmen den alkoholisierten 48-Jährigen in Gewahrsam. Sein Ärger richtete sich sodann gegen die Ordnungshüter. Auch sie wurden lautstark beleidigt und beschimpft. Die Beamten brachten den 48-Jährigen zur Polizeiwache nach Siegen. Diese durfte er erst am nächsten Morgen wieder verlassen. Der 60- Jährige blieb nach dem Angriff augenscheinlich unverletzt. Den Herrn erwarten nun zwei Strafanzeigen. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

